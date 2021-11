por Redação

A maioria das provas teóricas e práticas foi aplicada na sede do DETRAN/TO em Palmas, onde esse número aumentou de 8.095, nos primeiros dez meses de 2020, para 13.409 no mesmo período de 2021, com uma elevação de 65,64% no comparativo.

A segunda maior quantidade de testes realizados ocorreu no Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Araguaína, onde a quantidade de usuários interessados em portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceu de 5.448 candidatos, de janeiro a outubro de 2020, para 10.736, nos dez primeiros meses de 2021, indicando uma elevação de 97,06%, na relação entre os dois períodos.

O terceiro maior volume de provas aplicadas ocorreu no Posto de Atendimento do DETRAN/TO de Taquaralto, na Capital, em que foram realizadas 3.240, nos primeiros dez meses de 2020, contra 7.058, no mesmo período de 2021, apontando um crescimento de 117.83%, na relação com o mesmo período no ano anterior.

O quarto maior número de testes aplicados ocorreu na Ciretran de Gurupi. Nessa unidade foram realizados 2.985 testes, de janeiro a outubro de 2020, aumentando para 4.966, nos mesmos dez meses de 2021, indicando um crescimento de 66,36% no comparativo.

Segundo o gerente da Banca Examinadora do DETRAN/TO, Amélio Cunha, esse crescimento aconteceu devido à disponibilização de um maior número de datas para a realização dos testes e o empenho em atender um maior número de usuários. “A prestação desse serviço foi melhor estruturada para receber de uma forma mais ágil e acessível as pessoas, que nos procuram para a realização das provas”, explicou.

Para o diretor de Operações do DETRAN/TO, Marcos Jair de Aguiar, a ampliação da quantidade de testes aplicados tem o objetivo de melhor atender à demanda crescente de usuários interessados em obter a CNH e conduzirem regularizados.

“Nossa intenção é oferecer um serviço mais ágil e desburocratizado, que atenda da melhor forma às necessidades dos usuários. Com esse intuito, trabalhamos por uma elevação do número de condutores capacitados e, consequentemente, um trânsito mais seguro”, afirmou.

O Governo do Tocantins, por meio do DETRAN/TO, trabalha para atender com maior rapidez e eficácia a população tocantinense, para possibilitar acesso aos serviços de uma forma mais descomplicada, favorecendo assim a obtenção de um trânsito mais humanizado e com menos acidentes.