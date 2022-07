O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) promove leilão online de 472 veículos entre automóveis e motocicletas, a partir das 9h, do dia 11 de agosto.

Os veículos já estão disponíveis para visitação das 8h às 18h, em horário ininterrupto, atendendo as medidas de segurança de combate à Covid-19, no pátio da empresa concessionária do Detran/TO, Sancar Autocenter, situada na Chácara Eucalipto, S/N em Guaraí, região central do estado.

Detalhes dos veículos leiloados como placa, marca/modelo, ano de fabricação, lance inicial, modalidade e outros detalhes, podem ser consultados no edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 27 de julho de 2022 ou clicando aqui.

O leilão será na modalidade online, no site www.sancarleiloes.com.br (indicado pelo leiloeiro oficial). Os lances serão recebidos unicamente pela internet e a transmissão das arrematações acontece em tempo real no dia do evento.

Os interessados em participar, deverão se cadastrar no site do leiloeiro oficial, encaminhando os documentos indicados no edital nº 9/2022, até 48h antes do início do leilão. O cadastro é gratuito e requisito indispensável para a participação no leilão, em que poderão participar pessoas físicas ou jurídicas.

É vedada a participação de pessoas menores de 18 anos de idade ou incapazes, servidores ocupantes de cargos efetivos ou comissionados no Detran/TO, bem como estagiários e demais pessoas que possuam qualquer outro tipo de vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com a Autarquia Estadual.

Para arrematar lotes classificados como sucata, somente poderão disputar estes itens as pessoas jurídicas, com CNPJ ativo, que comprove registro com a atividade específica de comercialização de peças usadas, conforme Lei nº 12.977. Os bens serão entregues no estado e condições em que se encontram. O arrematante deverá arcar com 5% sobre o valor do item como comissão do leiloeiro.