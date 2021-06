O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) criou o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – RENAEST – considerando a necessidade de implantação de uma base nacional de registro de informações sobre acidentes de trânsito do país

Em 27 de maio deste ano, Dia Estadual de Prevenção de Acidentes de Trânsito, foi apresentado oficialmente pelo Denatran, em formato de live, o Painel Renaest.

O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) informa que, por meio desta plataforma, disponibiliza acesso a dados sobre acidentes de trânsito que acontecem em todo Estado. Estas informações são coletadas pela Gerência de Estatística de Trânsito do Detran/TO através de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BAT) disponibilizado pela Polícia Militar, assim como, dados da Secretaria de Saúde.

De posse desses dados, são realizados os cruzamentos das informações do Renaest com Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados) e Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), resultando em mapeamento da situação do trânsito em relação a população tocantinense, frota de veículos, tipo de veículos, idade dos envolvidos, entre diversas outras características relacionadas aos acidentes, servindo como parâmetro para ações de conscientização e trabalho educativo.

Luã Henrique Ferreira, Diretor Técnico do Detran/TO, enfatiza o avanço nas estatísticas realizadas no Tocantins, “Nossas parcerias têm o intuito de melhorar os dados relacionados aos acidentes de trânsito, ofertando cada vez mais detalhes do ocorrido, assim, vamos encontrando soluções que impactem diretamente na redução dos números de acidentes automobilísticos no nosso Estado.”.

De acordo com dados levantados, em 2020 foram registrados 5.379 acidentes, envolvendo mais de oito mil veículos e dez mil pessoas, resultando em 209 vítimas fatais sendo 80,38% com o motorista e 17,70% com o passageiro. Ademais, essas vítimas, em sua maioria (14,35%), possuem faixa etária entre 35 e 39 anos e 48,80% dos óbitos foram envolvendo motocicleta. Já, considerando total de vítimas envolvidas, 75,6% são do sexo masculino e 14,67% possuíam entre 18 e 24 anos.

Esta ferramenta está disponível gratuitamente e pode ser consultada a qualquer momento através do site do Ministério da Infraestrutura no link: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-denatran/docs/renaest.

Por sua vez, o Detran/TO adota durante o ano todo mecanismos para fomentar a conscientização de um trânsito seguro, através de projetos em formato digital, ações respeitando os cuidados devido pandemia e parcerias com intuito de alcançar o maior número de pessoas, de forma que, cumpra-se o objetivo de preservação a vida, respeito e responsabilidade por todos usuários do Sistema Nacional de Trânsito.

“A nossa gestão acredita na educação dos usuários como uma ferramenta de melhora efetiva no trânsito. Por isso, seguimos com as ações virtuais, que foram intensificadas no programa MAIO AMARELO e que continuarão nos próximos meses nas redes sociais oficiais do Detran/TO”, comenta o presidente do departamento, Cláudio Alex Vieira.

Seguindo orientações do Governo do Tocantins, o Detran/TO tem o comprometimento de assegurar um trânsito tranquilo, obedecendo todas as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).