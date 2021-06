A nova instalação agiliza o atendimento, facilita o deslocamento dos usuários, encurta distâncias graças à sua localização privilegiada na região central da Capital, além de funcionar em horário diferenciado, das 8 às 20 horas.

Para os usuários que já receberam atendimento nos primeiros dias, o novo espaço tem sido sinônimo de benefícios e rapidez na busca de informações e serviços, conforme conta Meirivaldo Barros. “Fiz o agendamento ontem e já consegui vaga para manhã de hoje, fui muito bem atendido, foi muito rápido, não passou de 5 minutos”.

Outra usuária que também ficou feliz com a agilidade em conseguir seu atendimento foi a Maria de Araújo, que compareceu ao novo posto para renovar a CNH, juntamente com sua sobrinha, Vitória Araújo, que agendou para poder retirar sua carteira de habilitação definitiva. Segundo Maria, a disponibilidade da nova unidade do DETRAN/TO a fez antecipar seu atendimento. “Eu já tinha um agendamento para o final do mês na Sede, mas quando soube da abertura aqui no shopping, tentei agendar novamente e descobri que havia vaga para o próximo dia. Na mesma hora, agendei para cá e cancelei o anterior”.

Vitória também aproveitou a oportunidade e mostrou-se satisfeita com a celeridade do processo. “O agendamento é fácil e o atendimento foi rápido. Além disso, a localização favorece muito para o deslocamento de todos, mas principalmente para quem mora na região central ou sul da cidade”.

De acordo com Paulo Cesar, Coordenador do Posto de Atendimento, a nova instalação do DETRAN/TO atende aos anseios da população. “Com o novo espaço no Palmas Shopping, esperamos dar conforto e agilidade aos usuários através de um Posto de Atendimento exclusivo por agendamento, além de ofertar uma opção de local de atendimento num ponto mais central da cidade de Palmas”.

O novo posto conta com 05 guichês de atendimento e 01 guichê de triagem com horário de funcionamento das 08h às 20h. Com isso, espera-se que sejam feitos, em média, 150 atendimentos por dia, em serviços de habilitação e veículos para os condutores. Para credenciados, o atendimento continuará a ser realizado na sede do DETRAN/TO, localizado na região norte de Palmas.

O presidente do DETRAN/TO Cláudio Alex Vieira, ressalta os avanços e ganhos para todos. “O fator principal é proporcionar benefícios para a população, isto já é um ganho, outro fator, custo zero de locação do espaço, segurança na prestação de serviços e conforto para usuários e servidores”.

O Governo do Tocantins vem fazendo o melhor para atender as necessidades dos cidadãos e o DETRAN/TO, dando sua a sua contribuição.

Lembrando que os serviços prestados no Posto de Atendimento do Palmas Shopping são exclusivos para o usuário final.