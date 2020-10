Zé Augusto garante implantação de Parque Agroindustrial em Peixe 

O candidato à reeleição por Peixe, Zé Augusto (DEM), vai implantar na sua próxima Gestão o Parque Agroindustrial.

via ascom

“Vamos destinar uma área da Prefeitura para que empresas sejam instaladas no local com incentivos fiscais e infraestrutura planejada. O objetivo é promover o desenvolvimento econômico e diversificar a economia do município, gerando emprego e renda para a nossa população”, assegurou.

Ainda dentro do pacote de fomento à economia municipal, que foi afetada em razão das restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus, Zé Augusto destacou que sua Gestão vai implantar uma política de fomento aos empresários individuais, e às micro e pequenas empresas.

“Vamos trazer linhas de créditos com juros baixos e condições facilitadas para os nossos empresários. Nesse sentido, buscaremos parcerias com o Governo Estadual e a sua Agência de Fomento. O setor de comércio é muito importante no nosso município e grande gerador de empregos em Peixe”, afirmou.

Zé Augusto também vai desenvolver políticas públicas para atração de empreendimento para Peixe, como o criadouro e abatedouro de frango e peixe; o matadouro de bovinos; hotéis; restaurantes; guarda-barco; guia-turístico; empresa de passeios turísticos; turismo de aventura; fábricas de manufaturas, dentro outros.

“Peixe é um município que tem grande potencial em várias áreas e a gente precisa continuar transformando isso, trazendo benefícios para os moradores daqui. Muito já fizemos neste período que estamos à frente da Prefeitura, mas o que precisamos agora é aproveitar que a Casa está em ordem e os investimentos estruturantes foram feitos e começar a avançar nos projetos que vão reaquecer a nossa economia, gerando mais postos de trabalho e um município com mais desenvolvimento econômico e qualidade de vida”, finalizou.