Uma das maiores fabricantes de fertilizantes do planeta manifesta interesse no Tocantins

Os executivos da Nutrien Soluções Agrícolas visitaram o Tocantins com o objetivo de estreitar relações e conhecer de perto o potencial logístico do Estado. Na ocasião, foram recebidos pelo secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra; e pelo secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Thiago Dourado, no Palácio Araguaia, nessa terça-feira, 1° de dezembro.

Por Redação

A Nutrien é uma empresa canadense de fertilizantes com sede em Saskatoon, no Canadá, a companhia nasceu em 2018, da fusão das extintas compatriotas PotashCorp e Agrium. Antes de dar lugar à Nutrien, as empresas foram, respectivamente, líderes mundiais no fornecimento de potássio e uma das maiores fabricantes de fertilizantes do planeta. A fusão resultou em uma gigante do agronegócio, que opera em 14 países e possui 22 mil funcionários. E que agora está investindo no mercado brasileiro, com a projeção de faturamento anual de R$ 10 bilhões até 2024.

Durante a reunião, o secretário da Seagro, Thiago Dourado, apresentou as potencialidades agrícolas do Tocantins e explanou sobre a capacidade do Estado de receber esses investimentos por parte da multinacional. “O agronegócio é a nossa mola propulsora, tivemos um salto em área plantada nos últimos anos, consolidamos nossas plataformas logísticas e contamos com 700 plantas de confinamento. Temos uma economia forte e pujante dentro do agronegócio, bem como um potencial pleno para a implantação de negócios voltados para o campo”, afirmou.

Na ocasião, o secretário da Sics, Tom Lyra, representou o governador Mauro Carlesse e apontou para os projetos que estão sendo desenvolvidos pela gestão com o objetivo de facilitar a chegada de novos investimentos. “Hoje, temos um modal de transportes consolidado. Além de rodovias e hidrovias, contamos com plataformas da Ferrovia Norte-Sul em pleno funcionamento. O Governo está focado na desburocratização dos serviços, queremos que o empreendedor conheça a lei e tenha pleno acesso a tudo. Para isso, estamos colocando todo o Estado à disposição para atender esses empresários e temos plena convicção de que o que foi apresentado nesta sala será levado em consideração na hora da escolha do Tocantins como destino desse investimento”, concluiu.