Sul do estado: Polícia Civil prende suspeitos de se associarem para comércio de drogas na região

da redação

Em continuidade às ações da operação Hórus, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 20, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), deflagrou mais uma operação de combate a criminalidade, a qual resultou nas prisões de quatro indivíduos e na apreensão de drogas, dinheiro, e armas de fogo.

Conforme explica o delegado-chefe da 8ª DEIC, Rafael Falcão, a ação foi realizada a fim de dar cumprimento a mandados de buscas domiciliares e prisões preventivas de indivíduos ligados ao crime organizado nas cidades de Gurupi, Cariri, Formoso do Araguaia e também Figueirópolis.

Contando com apoio da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi), 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia e 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi, a operação resultou nas prisões de quatro homens, sendo dois deles em flagrante, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Além disso, os agentes também localizaram e apreenderam em poder dos indivíduos, porções de drogas, dinheiro e duas espingardas, sendo uma de fabricação artesanal e uma de calibre indefinido.

A investigação é um desdobramento da ação que culminou na desarticulação de um laboratório de cocaína encontrado na cidade de Gurupi no último mês de setembro. “Na oportunidade foi possível apurar que indivíduos deste município e cidades vizinhas estavam associados para a prática do tráfico de drogas e outros crimes e atuavam nas cidades de Gurupi, Cariri, Formoso do Araguaia e Figueirópolis”, disse a autoridade policial.

Depois de capturados, os quatros homens, bem como os materiais apreendidos foram levados para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi, e após a lavratura dos procedimentos legais cabíveis, os envolvidos foram encaminhados à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.