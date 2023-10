Senador Eduardo Gomes vistoria obras em Gurupi e reforça parcerias com prefeito e lideranças de Talismã

da redação

Em intensa agenda pelo interior do Tocantins nessa quarta-feira, 12, o presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, esteve nos municípios de Gurupi e Talismã.

Em Gurupi, ao lado da prefeita Josi Nunes, de secretários municipais e do deputado federal do PL Tocantins, Eli Borges, o senador vistoriou algumas das obras que estão sendo realizadas com os mais de R$ 65 milhões que ele destinou ao município, dentre elas a da Estação da Cidadania e a Via da Integração Leste-Oeste Governador Siqueira Campos.

Já em Talismã, o senador se reuniu com o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e prefeito Diogo Borges, além de lideranças locais. Na ocasião, foram reforçadas parcerias e discutidas uma série de demandas e projetos visando o desenvolvimento do município.

Em balanço da agenda realizada nessa quarta-feira, o senador Eduardo Gomes destacou que sua carreira é marcada pelo perfil municipalista e que, no Senado Federal, tem trabalhado para buscar cada vez mais emendas para atender às necessidades dos municípios, bem como da população.

“Fizemos várias visitas produtivas. Em Gurupi, pude vistoriar obras importantes que estão sendo realizadas com recursos de emendas do meu mandato. Essas obras vão contribuir para o desenvolvimento da cidade e melhorar a qualidade de vida da população. Em Talismã, reuni com lideranças locais para discutir uma série de demandas e projetos. Ouvi atentamente as questões apresentadas e me comprometi a trabalhar para atendê-las”, garantiu o senador.