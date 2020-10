Sebrae em Porto Nacional inicia maratona de capacitações

Até o final do mês de novembro, a unidade do Sebrae em Porto Nacional disponibilizará uma maratona de capacitações gratuitas e online. Com foco em turismo, alimentação e atendimento ao cliente, as oficinas são voltadas a microempreendedores individuais (MEI), empresários e também para quem deseja abrir um negócio.

via ascom

Para se inscrever o interessado deve acessar o Portal de Serviços do Sebrae Tocantins. (https://bit.ly/37KOlj6 ). Para a gerente do Sebrae em Porto Nacional, Camilla Giatti, o objetivo dessa maratona é fornecer subsídios de inovação, atendimento, protocolos de segurança, posicionamento online, serviços de delivery e empreendedorismo na área de turismo, segmento varejo. “Queremos compartilhar informações de negócios que permitam aos empreendedores organizar de forma inovadora suas ideias, objetivos e estratégias de maneira assertiva, buscando a cooperação de toda equipe envolvida”, afirmou.

Moisés Gomes, superintendente do Sebrae Tocantins, o planejamento, a capacitação e a visão clara do negócio são a base do empreendedorismo. “Buscar conhecimento, entender seu negócio e a concorrência são de grande importância para o empreendedor se diferenciar e se tornar mais competitivo”, explicou.