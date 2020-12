Saiu| PMTO publica novo edital para concurso público

O edital do novo concurso da Polícia Militar do Tocantins foi lançado nesta quarta-feira (23). O certame deve selecionar mil novos soldados.

O novo concurso está sendo feito porque o anterior foi anulado por fraudes. O edital estava previsto para o começo deste mês, mas foi adiado para a realização de adequações.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta, e será disponibilizado no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) a partir do dia 24 de dezembro.

As inscrições serão abertas no dia 4 de janeiro de 2021 às 10 horas; encerrando às 18 horas do dia 23 de janeiro de 2021. O valor da inscrição é de R$ 80,00. Quem pagou a taxa de inscrição do concurso anterior terá que fazer uma nova inscrição e pagar novamente.