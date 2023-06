da redação

Enquanto o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciavam a retomada do Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, do outro lado do mundo, em Genebra, na Suíça, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), assinava um acordo técnico e comercial com a Mercuria Energy Trading, uma das maiores empresas globais no segmento de energia e commodities, para o primeiro programa de certificação e comercialização de créditos de carbono jurisdicional no mercado de carbono.

A iniciativa é a primeira a sair do papel no Brasil e uma das primeiras no mundo e foi destaque em uma reportagem no site da Revista Veja. O programa atrai interesse inclusive de outros estados, que enxergam na modelagem adotada uma forma de tornar economicamente atrativa a política de conservação ambiental que muitas unidades da Federação têm criado nos últimos anos. Tanto que o Programa REDD+ do Tocantins será apresentado a governadores dos Estados Amazônicos em breve, todos interessados em conhecer a iniciativa.

O estado brasileiro que sai na frente na corrida pelo mercado de carbono | VEJA (abril.com.br)