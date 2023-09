Reajuste: Pedágios da BR-153 no Tocantins terão aumento dos preços a partir de outubro

da redação

A partir da próxima semana, os motoristas vão ter que desembolsar um pouco mais para passar pelas praças de pedágios na BR-153, no sul do Tocantins. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste e as novas tarifas começam a valer a partir do dia 3 de outubro de 2023. Os valores vão de R$ 4,30 a R$ 94,40.

Segundo a Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelo sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, o preço praticado depende da área de abrangência definida no contrato de concessão.