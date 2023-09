Share on Twitter

Por Wesley Silas

Desde que o dia 04 de agosto, quando foi lançado no Hemonúcleo a campanha incentivar a doação de sangue de forma voluntária para manter o estoque da unidade e ajudar as pessoas que precisam de transfusão de sangue, várias lideranças que representam o Tocantins em Brasília e em Palmas gravaram vídeo estimular a doação de sangue, onde cada doador receberá, gratuitamente, uma cesta de hortaliças do projeto Horta Comunitária e (01) um quilo de carne da Cooperfrigu.

O governador Wanderlei Barbosa acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres e do deputado Moisemar Marinho gravaram um vídeo defendendo a campanha. “Estas doações de sangue vão salvar muitas vidas e eu quero parabenizar o deputado Eduardo Fortes por este trabalho e, juntos com a Assembleia Legislativa, nós orientamos nesta direção”, disse o governador.

Senador Eduardo Gomes destacou que a campanha iniciou no dia 05 e terminará no dia 15 de setembro. “Eu quero convocar todos amigos, aqueles que têm condições de fazer a doação de sangue que compareçam e participem de mais esta iniciativa criativa e importante para a população do Tocantins”, disse.

O senador Irajá Abreu também gravou um vídeo em defesa da doação de sangue. “Estou passando por aqui para divulgar uma importante campanha de doação de sangue que o meu amigo deputado estadual Eduardo Fortes está fazendo na região”, disse o senador. Em seguida ele lembrou que autor de uma lei “que cria atendimento prioritário para doadores de sangue em filas de órgão públicos e também de empresas privadas. É uma foram de valorizar os doadores de sangue”.

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) destacou a importância de salvar a vida doando sangue.

Vice-governador, Laurez Moreira, parabenizou “todos que participam desta grande luta”

Mensagem do deputado Léo Barbosa.

No dia do lançamento a Coordenadora do Programa Socioambiental Cooperar da Cooperfrigu, Andrea Stival, ao lado do deputado Eduardo Fortes esclareceram sobre a importância da comunidade participar da campanha de doação de sangue.

Como ser um doador

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 Kg, estar em boas condições de saúde e higiene no momento da doação. É necessário também não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 3 horas que antecedem a doação.

Os intervalos entre uma doação e outra devem ser de 60 dias para os homens, não ultrapassando quatro doações por ano. Para as mulheres, os intervalos devem ser de 90 dias, com o limite de três doações por ano.

Impedimentos temporários

– Resfriado (até o desaparecimento dos sintomas);

– Gravidez;

– 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana;

– Amamentação (se o parto acorreu há menos de 12 meses);

– Ingestão de bebida alcoólica nas ultimas 12 horas que antecedem a doação;

– Tatuagem nos últimos 12 meses;

– Comportamento de risco para doenças transmissíveis (aguardar 12 meses);

– Em uso de medicação.

Para a doação de sangue, o Hemonúcleo de Gurupi funciona de segunda a sábado, das 7 às 12 horas, na Rua 01, entre as avenidas Pernambuco e Ceará. O telefone para contato é (63) 3312- 2237.