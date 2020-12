Projeto Conectar encerra com participação de mais 400 servidores públicos municipais de Dianópolis

C om muita música e diversas atividades de autocuidado para os servidores públicos municipais de Dianópolis, finalizou nesta sexta-feira (11), a segunda edição do projeto “Conectar.” A ação também aconteceu no dia 27 de novembro e também no dia 10 de dezembro.

da redação

Realizado pela Prefeitura de Dianopolis, através da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o evento reuniu mais de 400 profissionais do quadro geral, educação, assistência social e saúde do município.

A programação da ação iniciou com um café da manhã, seguido da abertura de mesa com a presença do prefeito Padre Gleibson Moreira que falou sobre a importância dos servidores terem cuidados diários com o bem-estar físico e mental. Ele enfatizou que o projeto é dedicado aos demais profissionais do município. Uma vez que na primeira edição era voltada somente para os funcionários da área da saúde.

“Tivemos um ano difícil, por esta razão reunimos esforços de todos e decidimos ampliar o atendimento do projeto para todos os profissionais municipais, em gratidão ao cuidado com o nosso povo”, disse o prefeito Gleibson. Logo depois da mesa, os servidores puderam aproveitar atividades e oficinas da área do bem estar, que contribuem no processo de autocuidado, estimulando a atenção de si mesmo. As oficinas foram ministradas pelos nutricionistas, psicólogos, terapeutas, músicos e profissionais da educação física.

A médica Simone Keller atua no Caps e relata sua experiência em ter participado de várias atividades, como a terapia reiki. “Gratificante esse dia, me fez despertar um olhar interno, eu pude me conectar. Precisamos cuidar de quem cuida do outro, porque vivemos processos de adoecimentos,” enfatiza a médica.