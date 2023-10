Policiais civis de Gurupi celebram o dia das crianças fazendo ação solidária

Em alusão às comemorações do dia da criança, celebrado nesta quinta-feira, 12, policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Gurupi (7ª DRPC) participaram na manhã desta quarta-feira, 11, de um evento solidário realizado na Casa de Acolhimento de Gurupi, entidade mantida com recursos do Município e que atende menores em situação de vulnerabilidade.

Conforme explica o delegado regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, a iniciativa de promover um dia especial para as crianças da entidade partiu da delegada Eliane Machado Pereira dos Santos. “Encampamos a ideia da delegada Eliane e mobilizamos todos os policiais civis e demais servidores da 7ª DRPC para que a ação pudesse ser viabilizada no sentido de contemplar todas as crianças que são atendidas pela instituição”, disse o delegado.

Cartinhas atendidas

Os policiais civis visitaram a entidade previamente e receberam as cartinhas com os pedidos das crianças. “Após o recebimento dos pedidos nos mobilizamos e conseguimos arrecadar os presentes junto a equipe e também com patrocinadores externos que contribuíram com a ideia de promover um dia de muita alegria para as crianças”, explicou o delegado Joadelson.

Visita e celebração do dia das crianças

Após reunir os presentes, os policiais civis da 7ª DRPC, juntamente com demais parceiros, foram até a Casa de Acolhida, onde, além de conhecerem o trabalho da instituição, participaram de um café da manhã, evento que também contou com a participação e contribuição de amigos e de empresas locais. Durante a visita institucional foram distribuídos presentes e cartas para as crianças e adolescentes, conforme lista de desejos previamente elaborada.

Para a delegada Eliane Machado, a ação foi muito satisfatória e trouxe um sentimento de alegria em poder promover uma ação em prol das crianças e adolescentes que residem na entidade. “Foi muito gratificante participar desse momento e contribuir um pouquinho para tornar esse dia mais alegre para as crianças e adolescentes da casa de acolhida, além de aproximar a Polícia Civil da comunidade”, frisou a delegada.

O delegado Jacson Ribas, também um dos organizadores do evento, ressaltou a importância da ação que teve por objetivo atender os pedidos das crianças junto à Casa de Passagem. “Fiquei muito feliz e honrado em participar junto a casa de passagem de Gurupi, homenageando aquelas crianças que ali vivem em situação de vulnerabilidade e foi muito emocionante ver a alegria deles e de todos os demais envolvidos nesse importante projeto social de nossa cidade. Parabéns a 7ª DRPC por ter aderido a essa ideia e me coloco sempre à disposição para ações dessa natureza”, pontuou o delegado.

A coordenadora da Instituição de Atendimento à Criança Cidadã, Licemara Cardoso de Oliveira, elogiou a ação da 7ª DRPC e parceiros. “Em nome da direção da nossa instituição e da prefeita Josi Nunes, gostaria de agradecer imensamente a instituição Polícia Civil por essa ação maravilhosa. Com certeza foi uma manhã inesquecível para todos, sobretudo para as nossas crianças e adolescentes que foram agraciados com presentes e puderam desfrutar de um café da manhã na companhia de pessoas maravilhosas que integram a Polícia Civil do Tocantins”, finalizou a coordenadora.

A gerente da empresa Grão de Ouro Máquinas Agrícolas também enalteceu a ação realizada em parceria com a Polícia Civil, por meio da 7ª DRPC de Gurupi. “A empresa agradece a parceria da Polícia Civil nessa ação. Estamos muito felizes em participar desse evento porque como parte de nossos valores está o amor que nos inspira a fazer crianças felizes nesse dia. Nesse sentido, também conseguimos, por meio de nossos colaboradores, clientes, amigos e fornecedores, arrecadar os itens que foram entregues às crianças da casa de passagem e, assim, foi uma honra poder fazer parte das comemorações”, pontuou.

A homenagem da Polícia Civil às crianças e adolescentes que estão na Casa de Passagem de Gurupi contou também com a presença da prefeita Josi Nunes e da secretária de Assistência Social de Gurupi, Cristina Donato.

A psicóloga Karina Correia da Silva, que integra o efetivo de servidores da 7ª DRPC, também esteve presente ao evento e elogiou a ação. “Já tínhamos feito uma visita a instituição e pudemos conversar com as crianças e adolescentes que nos contaram um pouco de suas vidas e seus desejos, assim nos organizamos nessa ação solidária que foi muito gratificante e nos deixou muito felizes em poder ajudar” frisou.

O delegado Joadelson Rodrigues destaca a importância da ação para a Polícia Civil do Tocantins e para todos os integrantes da instituição. “Gostaria de agradecer imensamente a todos os policiais civis, demais servidores administrativos e apoiadores que se uniram em uma corrente de solidariedade para que fossemos capazes de somar esforços, de proporcionar esse momento tão especial para essas crianças e adolescentes, que apesar de estarem em situação de vulnerabilidade, têm muitos sonhos e anseios para o futuro”, destacou.