PM divulga resultado das operações no sul do estado

A Polícia Militar realizou três operações distintas na região Sul do Estado, com o objetivo de intensificar as atividades de policiamento ostensivo e aumentar a presença dos policiais militares nas ruas neste final de ano. A operação intitulada “Cidade de Blindada”, ocorreu no período compreendido de 9 a 11 de dezembro e as operações “Hórus Vigia” e “Recobrimento” continuam em andamento em todo Estado.

da redação

Para as operações foi empregado todo o efetivo operacional do batalhão e também o reforço policial através das equipes da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), Batalhão de Choque (BPCHOQUE), Batalhão Rodoviário e de Divisas (BPMRED) e do Batalhão Ambiental (BPMA); todos vindos de Palmas. A operação “Cidade Blindada” foi desenvolvida na zona urbana das 17 cidades do batalhão e as demais operações, aconteceram nas divisas e rodovias federais e estaduais.

Durante as ações foram realizados bloqueios em pontos estratégicos das cidades com abordagem à veículo e pessoas suspeitas, além de buscas em vários bares das cidades.

As intervenções culminaram na abordagem a 481 pessoas, 275 veículos, que resultou na apreensão de 6.827 comprimidos de metanfetamina, 2,515 Kg de produto entorpecentes semelhantes à maconha, uma espingarda, cinco munições calibre 22, prisão de 06 indivíduos, autuação de 56 condutores por infrações de trânsito, além da remoção de 23 veículos.

As prisões e apreensões aconteceram no município de Talismã, especificamente no Posto Fiscal de divisa de Tocantins e Goiás, bem como nesta cidade de Gurupi. Todo o material apreendido e as pessoas presas foram apresentados nas delegacias Centrais de Flagrantes dos dois municípios para as devidas providências.