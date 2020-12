PM apreende comprimidos de anfetamina e prende uma mulher em Talismã

A Polícia Militar (PM) através do 4º Batalhão, prendeu na noite desta quinta-feira, 10, na Cidade de Talismã, uma mulher de 18 anos e apreendeu 4. 470 mil comprimidos de um tipo anfetamina, popularmente conhecido como “rebite”. Além dos comprimidos foram apreendidas cinco munições, calibre 22, um aparelho de celular.

da redação

Por meio de denúncia anônima, durante a Operação Hórus Divivas, a PM conseguiu chegar a residência da infratora, localizada na Avenida Rio Formoso daquela urbe. Segundo o denunciante no endereço havia uma grande quantidade da substância que era comercializado pelos proprietários. No local, a equipe policial deparou com a mulher, que se identificou como sendo a esposa do suspeito, ela disse aos policiais que o acusado estaria em viagem, contudo, autorizou a entrada da equipe.

Durante a busca na residência foram localizadas pelos policiais no interior de um veículo Gol de propriedade do infrator 4.470 mil comprimidos de anfetamina, cinco munições, calibre 22 intactas e um aparelho de celular de origem duvidosa. A mulher foi presa por posse de droga.

Diante dos fatos, a detida e o material apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Alvorada para os demais procedimentos cabíveis.