Pesquisa aponta Zé Augusto com 18 pontos de vantagem e tem gestão aprovada por quase 70% dos moradores de Peixe

Pesquisa realizada pelo Instituto Promotion/Portal Stylo e divulgada nesta terça-feira, 20, mostram que o eleitorado de Peixe apoia a reeleição do atual prefeito Zé Augusto (DEM).

Via ascom

Na pesquisa estimulada o prefeito lidera com 42,14% das intenções de votos. Na segunda colocação está Cezinha (MDB) com 24,57%. Dr. Giovani (PP) está em terceiro com 15,63%; seguido de Wilton Maia (PT), 4,38%. Indecisos somaram 7,70%, Brancos e Nulos 4,88 e 1,75% não quiseram responder.

Quando perguntados sobre a administração do prefeito Zé Augusto, os entrevistados opinaram da seguinte forma: 16,28% consideraram Ótima; 50,57% Boa; apenas 11,71% declararam péssima e 4,3% não responderam.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número TO-TO-00212/2020 PEIXE – TO, possui margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e ouviu 350 eleitores de norte a sul da cidade. Os questionários foram distribuídos respeitando a densidade demográfica dos bairros de Peixe. A sondagem foi feita no dia 16 de outubro.

Para o prefeito Zé Augusto, o resultado demonstra que a população aprovou a gestão e deseja continuar crescendo. “Quando assumimos a Prefeitura de Peixe enfrentamos uma queda gigantesca de arrecadação. Comprovamos que temos capacidade para ir a Brasília e a Palmas buscar recursos. Conseguimos neste período, levantar cerca de R$ 18 milhões, valor que foi necessário e suficiente para a gente desenvolver uma verdadeira revolução na saúde pública de Peixe. Hoje, nós temos sem falsa modéstia, a melhor saúde pública do interior do Tocantins. Conseguimos ainda transformar Peixe num verdadeiro canteiro de obras, asfalto em todas as regiões. Quem vive em Peixe sabe que a cidade mudou, que melhorou, que trouxemos o desenvolvimento por meio de uma Gestão justa e capacitada, que olha para o cidadão e busca proporcionar a ele mais qualidade de vida. E esse trabalho será ainda mais intensificado na nossa próxima gestão”, destacou.