por Redação

Levantamento realizado no início de 2022 pelo site Migalhas aponta a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins tem a anuidade mais barata do país. O site que é especializado em conteúdo jurídico destacou que a OAB/TO reduziu o valor da anuidade em razão da atual conjuntura econômica e social que o Brasil vive por causa da pandemia.

O valor da anuidade para a advocacia sênior (com mais de 5 anos de Ordem) é de R$ 799,00. Esse é o valor com desconto para quem paga a anuidade até o dia 15 de março. Esse valor também pode ser parcelado.

“Nossa gestão é conectada com a advocacia. Nosso compromisso era manter a anuidade congelada durante 3 anos e fizemos muito mais. Mostramos que podemos ir além. Reduzimos o valor da anuidade e mesmo assim, em razão da austeridade e da responsabilidade de gerir os recursos da advocacia, nossa gestão se destacou pelas grandes obras estruturais e benefícios para advocacia em todo o Estado”, ressaltou o presidente Gedeon Pitaluga.

Jovem Advocacia

A Jovem Advocacia tem valores especiais, de acordo com seu ano de inscrição na Ordem. 1º ano – R$ 479,40, 2º ano – R$ 519,35, 3º ano – R$ 559,30, 4º ano – R$ 599,25, 5º ano – R$ 639,20.