A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens de 26 e 44 anos, durante fim semana, por dirigir veículo automotor sob efeito de álcool e direção perigosa. As duas ocorrências foram realizadas no centro de Gurupi.

da redação

Por das 4h00 da manhã de domingo, 16, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem de 26 anos na Rua Delfino Aguiar Quadra 45, Centro de Gurupi. O condutor subiu com o veículo em uma calçada e destruiu totalmente a fachada de um estabelecimento comercial, na avenida perimetral no setor Vila Nova e evadiu-se do local, sendo alcançado e parado pelo proprietário do estabelecimento já na Avenida Goiás com a Rua 13. A vítima solicitou a presença de uma equipe da PM para registrar o fato. Após o atendimento no local, o autor foi conduzido para a base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi feito o exame de alcoolemia, que constatou a embriaguez.

Já na madrugada de segunda-feira, 17, um homem de 44 anos, foi flagrado por policiais militares na Avenida Maranhão, Centro de Gurupi, conduzindo um VW GOL, placa CKX – 6796 de Campinas- SP em alta velocidade. Ao realizar a abordagem os policiais perceberam que o indivíduo apresentava sinais de embriaguez e ainda durante a conversa com os policiais, ele confirmou que havia ingerido bebida alcóolica e que tinha feito várias arrancadas bruscas utilizando o seu veículo.

Em seguida ele foi conduzido para a PRF, onde foi realizado o exame de alcoolemia. No teste foi constatado 0,68 miligramas de álcool por litro ar alveolar, quantidade que configura crime de trânsito.

Nos dois casos, os condutores foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, pelos crimes: Dirigir veículo sob efeito de álcool e droga e Direção perigosa de veículo automotor em via pública.