Moradores reclamam de casa abandonada em Gurupi

Uma casa abandonada está incomodando os vizinhos do final da Avenida Ceará entre as ruas 16 e 17, em Gurupi. De acordo com os moradores, há dias entulhos e lixo acumulado estão atraindo ratos e insetos para as residências próximas, além de servir de esconderijo para usuários de drogas.

por Régis Caio

Segundo fotos enviadas ao Portal Atitude, o imóvel está totalmente abandonado e cheio de entulhos e mato alto. Ainda segundo os vizinhos, a residência tem atraído riscos, principalmente nesse período de chuvas com objetos servindo de criadouro para o mosquito da dengue.

“O local está servindo também para abrigar malandros que escondem objetos roubados na casa, sem contar que eles ficam incomodando a vizinhança o dia todo usando drogas, queremos que a prefeitura notifica o proprietário deste terreno para que este tome as providências”, informou um morador que não quis ser identificado.