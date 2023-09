Por Wesley Silas

Durante o lançamento da duplicação da BR-153 em Gurupi, o ministro do Transporte Renan Filho destacou que a BR-010 como prioridade para o governo Federal e assim Palmas deixará de ser a única Capital do País sem sem a interligação rodoviária federal com o Distrito Federal e em entrevista ao Portal Atitude ele deu esperança para construção do prosseguimento da BR-242 para se tornar a primeira rodovia que ligará o Tocantins ao estado de Mato Grosso.