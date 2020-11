Menor é apreendido em Gurupi após cometer roubo

Na noite de terça-feira, 03, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) no Setor Waldir Lins II, em Gurupi, acusado da autoria de ato infracional análogo ao roubo. Em poder do menor, a PM encontrou um simulacro de arma de fogo tipo revólver, um celular e uma bicicleta.

da redação

A PM foi acionada pela vítima que informou sobre o roubo praticado por dois indivíduos. Eles teriam subtraído a bicicleta e o aparelho celular da vítima, fazendo ameaças com uma suposta arma de fogo. Imediatamente após ter sido acionada, a PM empenhou equipes do serviço de radiopatrulha (RP) e da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), que durante as diligências localizaram o menor e os produtos roubados, além do simulacro de arma de fogo, que estava em poder do menor infrator. O outro comparsa do delito fugiu e não foi localizado.

O menor infrator confessou a autoria do ato infracional e ainda, de outro delito ocorrido no período diurno. Em seguida, ele recebeu voz de apreensão em flagrante, sendo conduzido para a Central de Flagrantes juntamente com os materiais apreendidos para os procedimentos cabíveis. Na delegacia o adolescente foi reconhecido pela vítima como o autor do delito.