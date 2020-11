Membro fundador da Academia Tocantinense de Letras falece aos 97 anos

Messias estava internado no Hospital Samaritano há duas semanas para tratar de uma pneumonia. Ele havia sido hospitalizado na mesma unidade outras duas vezes, recentemente, devido a problemas respiratórios.

Por Karine Rodrigues

Morreu neste domingo, 1º de novembro, aos 97 anos, o advogado, jornalista, escritor e servidor público aposentado Manuel Messias Tavares após uma parada cardiorrespiratória.

Foi descartada a possibilidade de Covid-19 em todos os exames. Messias foi vereador em Goiânia pelo PSB em 1955-1959 e MDB em 1967-1970, sendo eleito para presidir a Câmara Municipal em 1967, durante o primeiro mandato de prefeito do seu correligionário Iris Rezende (MDB), atual prefeito de Goiânia. Também foi

procurador na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, onde se aposentou.

Messias nasceu em 1º de dezembro de 1922 em Miracema do Tocantins -TO. Formou-se em Direito em 1956 pela Universidade Federal de Goiás. Em Goiânia há mais de 70 anos, mantinha forte ligação com Pedro Afonso-TO, onde cresceu e atuou como jornalista.

Lá, em 2016, fundou o Instituo Cultural Manuel Messias Tavares, instituição aberta à comunidade com um acervo de mais de 15 mil títulos. Era membro fundador da Academia Tocantinense de Letras. Entre outros livros, publicou A Viagem do Tempo, Vozes do Tempo e Resistência Democrática.

Seu corpo será velado nesta segunda-feira, 2, no salão de velórios Fênix, em frente ao Cemitério Parque, a partir das 6 horas da manhã, com sepultamento às 13h30. Ele deixa esposa, cinco filhos e dez netos.