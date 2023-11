Médicos anestesistas do Tocantins ameaçam parar atendimentos ao SUS devido a atrasos salariais

A Cooperativa dos médicos anestesistas do estado está anunciando a possibilidade de interromper os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em apenas 13 dias, caso não recebam o pagamento de aproximadamente R$ 16 milhões.

A ameaça de suspensão foi notificada pela Cooperativa da categoria para o Secretário de Saúde, Carlos Felinto, e afirma que o contrato que foi estabelecido em junho de 2022 foi encerrado em setembro deste ano e não ocorreu o pagamento por parte do estado.

A categoria ressaltou ainda os impactos negativos dos atrasos salariais não apenas em suas vidas pessoais, mas também na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, comprometendo assim o acesso a cuidados médicos essenciais para os pacientes que dependem do SUS.

Por meio de nora a SES, afirmou que ainda não foi notificada de forma oficial sobre a paralização e garante ter mantido diálogo com com a cooperativa dos médicos. “Nenhum paciente do SUS ficará desassistido”, afirma a nota.