Júnior Marajó faz compromisso de reformar e ampliar a feira coberta 

O atual prefeito e candidato à reeleição, Júnior Marajó (DEM), garantiu que vai continuar levando mais desenvolvimento ao município. Entre os compromissos para os próximos quatro anos está a reforma e ampliação da feira coberta e a melhora da estrutura do balneário da cidade.

Via ascom

Júnior Marajó destacou que a feira municipal é um local que gera renda e emprego para a população de Cariri, e por isso merece esse investimento. “A feira é um ponto da cidade onde as pessoas se encontram, consomem e ajudam a fomentar a nossa economia. Por isso, um dos meus compromissos é reformar e ampliar a atual estrutura, oferecendo mais conforto e melhores instalações para os feirantes e os consumidores”, garantiu.

Júnior Marajó também vai melhorar a estrutura do balneário municipal com a recuperação da represa, quadras esportivas e parque infantil, permitindo que as famílias desfrutem dessa opção de lazer com mais conforto e segurança. “Vamos ainda instalar grades ao redor das piscinas, construir quiosques e colocar uma lanchonete no local”, afirmou.

Em relação à melhoria da infraestrutura da cidade, Júnior Marajó garantiu que vai construir, ao lado da BR 153, um espaço de lazer com quiosques, pista de caminhada, áreas de passeio; fazer manutenção da pavimentação asfáltica das ruas e avenidas de Cariri; e continuar com a ampliação da rede de energia elétrica da cidade, com uso do sistema LED.

Também são compromissos de Júnior Marajó, a reestruturação e reforma da Praça Central de Cariri, de forma a modernizar e proporcionar maior lazer à população; e a construção do Portal da Cidade com letreiro, calçamento, paisagismo e iluminação em LED. “Vamos fazer ainda a construção de praças de lazer nos setores da cidade; aprimorar ainda mais a manutenção da cidade limpa, com cronograma de limpeza eficaz, conscientização e projetos de coleta seletiva e aproveitamento orgânico do lixo; e sinalizar, por meio de placas e faixas de trânsito, todas as ruas e avenidas da cidade”, destacou.

Júnior Marajó assegurou que a Cariri está no rumo certo. “Queremos continuar fazendo esse trabalho que vem desenvolvendo Cariri e transformando no município em um lugar com mais opções de lazer, com obras de infraestrutura que as pessoas anseiam, além de proporcionar uma cidade mais sustentável, bonita e cuidada”, concluiu.