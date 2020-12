Josi Nunes ouve demanda de médicos da UPA

A reunião contou com a presença do Secretário Estadual de Saúde, Edgar Tolini, do vice-prefeito eleito Gleydson Nato e médicos que estavam atuando na UPA de Gurupi. Nesta quinta-feira (03) uma decisão judicial, por meio de uma ação da prefeitura, determinou o retorno desses profissionais da saúde.

por Régis Caio

Nesta semana a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi teve o atendimento suspenso após todos os 14 médicos contratados para atender na unidade pedirem demissão.