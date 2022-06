Share on Twitter

por Redação

O evento tem como principal objetivo promover debates e intercâmbios acadêmicos entre pesquisadores e estudantes, grupos e redes de pesquisa nas temáticas correspondentes aos eixos temáticos. Alguns critérios são imprescindíveis para as submissões, bem como, a submissão ficará limitada a dois resumos por autor, para submeter é necessário o preenchimento do formulário disponível no site, os arquivos dos resumos deverão ser submetidos em documento Word, entre outros.

Todos os resumos submetidos serão avaliados por professores e pesquisadores da área temática do Congresso, os autores aprovados serão notificados via e-mail. Posteriormente será aberta a submissão dos trabalhos completos para publicação.

Acesse o edital aqui: https://to.catolica.edu.br/portal/cpex/nucleos/nadime/