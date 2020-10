Incêndio destrói objetos de bar em Gurupi

O caso aconteceu na manhã deste domingo (25) na Vila São José, em Gurupi.

Por Régis Caio

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu a solicitação de que havia uma residência, bar, fechada saindo fumaça pelo telhado.

“Deslocamos para o local informado e constatamos que o referido estabelecimento estava em chamas e com as portas fechadas, onde realizamos a quebra de um cadeado do portão lateral em seguida tivemos que quebrar uma porta de veneziana lateral criando acesso às chamas, logo debelamos os focos de calor, em seguida fizemos o rescaldo, após esses procedimentos removemos todo o material danificado para fora do imóvel”, informou os militares.

O proprietário compareceu no local após a extinção das chamas. Ainda segundo os Bombeiros foram danificados: um guarda-roupa, uma geladeira, uma mesa, um freezer, roupas pessoais, documentos pessoais e bebidas em geral. Ninguém ficou ferido.