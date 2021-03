A audiência on-line entre o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse; e o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, com objetivos de fortalecer relações comerciais com a China e prospectar parceiros para empresários tocantinenses foi destaque em veículos de comunicação daquele país. A reunião ocorreu na última terça-feira, 23.

A Televisão Central da China (China Central Television – CCTV), rede nacional chinesa de televisão, o Diário do Povo, Xin Hua e o Diário de Xangai foram alguns dos veículos que deram destaque ao encontro no qual o governador Carlesse e secretários estaduais apontaram os indicadores que tornam o Tocantins economicamente competitivo e em crescente ascensão no cenário nacional e internacional.

O governador Carlesse atribui a boa repercussão à qualidade do encontro e à excelente parceria estabelecida entre o Tocantins e a China. “Ficamos muito felizes em saber que esse encontro foi bem repercutido na China . Tivemos uma excelente oportunidade para dar continuidade à parceria que o Estado já tem com a China e abrir outras oportunidades, uma vez que o país é um dos maiores parceiros do Tocantins na área de exportação. Essa boa repercussão mostra que a China também vê o Tocantins como um parceiro estratégico”, afirmou.

Durante a reunião virtual, o embaixador chinês parabenizou o Tocantins pelos avanços e também reforçou o desejo de parceria. “As apresentações me passaram a impressão de que as intenções do Tocantins para a China são sérias. Há muitas propostas boas e, com certeza, vou transmitir aos nossos empresários, para que possam explorar as oportunidades da parceria com o Estado e assim ampliar a parceria entre Tocantins e China”, destacou Yang Wanming, na ocasião.

Ainda no encontro on-line, os gestores estaduais reforçaram que o Tocantins é um dos maiores exportadores de soja e carne e que boa parte dessas exportações são para a China. Além disso, apontaram que o Estado já conta com 25 projetos em andamento que podem receber investimentos de empresários chineses, como o programa de concessão de rodovias.