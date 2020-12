Idoso é preso após furtar quase R$ 50 mil de residência em Dueré

No momento da prisão, a PM localizou em poder do detido parte do dinheiro furtado, comprovante de deposito bancário e um aparelho de celular comprado com dinheiro subtraído.

Da redação

Na noite de quinta-feira, 03, policiais militares de Dueré, área pertencente ao 4º Batalhão de Policia Militar (4º BPM) realizaram a prisão de um homem de 62 anos, acusado de furtar o valor de R$ 49.000,00 em uma residência, na Rua Mestre Elpidio.

A equipe de Dueré foi acionada pela vitima por volta das 14h50, para registrar um furto em residência. No local, a solicitante contou aos policiais que havia sido furtado do interior de sua residência o valor mencionado, acrescentou ainda que o valor estava guardado dentro de um baú e trancado com um cadeado e pertencia a seu tio.

A vítima disse que havia saído cedo para trabalhar e quando retornou a fechadura da porta da frente da residência estava violada, que entrou pela porta do fundo e percebeu que alguém havia entrado na casa, arrombado o baú, e subtraído o dinheiro. A guarnição local procedeu as diligencias pela cidade, e por volta das 18h foi informada por uma testemunha, que no período da manhã teria visto o suspeito mexendo na fechadura da casa. A testemunha disse a equipe, que não havia desconfiado do homem, visto que ele trabalha para a família da vítima.

De posse dessas informações, a PM deslocou a casa do acusado e o localizou. Questionado pelos policiais, ele acabou confessando o furto dos valores na residência, sendo preso pela equipe. Os policiais apreenderam em poder do indivíduo a quantia de R$ 9.900,00, um aparelho de celular que ele havia comprado com o dinheiro subtraído e um comprovante de deposito no valor de R$ 35.000,00, que o acusado já havia depositado em uma conta da Caixa Econômica Federal.

Diante dos fatos, o homem e o material apreendido foram conduzidos à Central de Flagrantes de Gurupi, para os procedimentos legais cabíveis. Na delegacia, o infrator foi autuado em fragrante pelo furto.