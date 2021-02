O gurupiense Arthur Neiva Vieira De Sousa morreu no Hospital Geral de Roraima (HGR) em Boa Vista. O jovem estava no estado participando do teste de aptidão física (TAF) do concurso de agente penitenciário (policial penal) da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Sejuc). Segundo a Unidade Hospitalar daquele estado, ele sofreu uma parada renal.

por Régis Caio

A suspeita é que a morte tenha ocorrido pela Síndrome de Rabdomiólise, uma ruptura do tecido muscular que resulta na liberação de uma proteína (mioglobina) no sangue. A mioglobina pode danificar os rins.

Nas redes sociais amigos da vítima estão se mobilizando e fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para trazer o corpo para Gurupi.