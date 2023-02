Share on Twitter

Por Karoliny Santiago

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) iniciou na quinta-feira, 23, a distribuição das doses de reforço bivalente contra a covid-19, para os 139 municípios tocantinenses. A aplicação do imunobiológico da Pfizer/Comirnaty começará na próxima segunda-feira, 27, conforme o calendário de cada município.

Para a primeira fase da campanha, o Ministério da Saúde (MS) enviou mais de 120 mil doses, para os seguintes públicos-alvo: pessoas de 70 anos e mais; pessoas vivendo em situação de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade; indígenas e quilombolas a partir de 12 anos; pessoas de 60 a 69 anos; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos; população privada de liberdade a partir dos 18 anos; adolescentes cumprindo medidas socioeducativas menores de 18 anos e funcionários de privação de liberdade.

Para que a aplicação seja feita da forma correta, a SES-TO promoveu, na última semana, uma capacitação, com os profissionais de imunização, orientando sobre a dosagem certa; esquema de vacinação; registro do paciente e aplicação do imunizante nos públicos-alvo.

A gerente de Imunização da SES-TO, Diandra Sena, comentou que “o Ministério da Saúde estabeleceu regras sobre a vacinação, mas a orientação que nós da SES damos é os municípios não percam as vacinas e aperfeiçoem sempre que possível à ida desse pacientes, para que assim, mais pessoas sejam vacinadas em todo o Estado”.

Aos pacientes, Diandra acrescentou que “é importante que esse público-alvo procure a unidade de vacinação, pois essa dose irá fechar o esquema e garantir a proteção completa contra a covid-19”.

Para a secretária de saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia, “as doze mil doses retiradas na quinta-feira, 23, irão nos ajudar a dar início à campanha na segunda-feira, tendo como públicos-alvo as UBS, idosos assistenciados e zonas rurais”.

O secretário de Saúde de Colmeia, Vinicio Martins comentou que “a chegada das doses permite ao município uma vacinação ampliada, sendo o planejamento inicial a vacinação do maior número possível de pessoas do público-alvo por meio do agendamento”.

Portal Integra Tocantins

Pra facilitar o acesso da população aos dados de imunização da dose de reforço bivalente, a SES-TO irá publicar a partir da próxima terça-feira (28), no Portal Integra os dados da dose monivalente e bivalente.

Imunização no Tocantins

Desde o início da imunização contra a Covid-19, em janeiro de 2021, o Tocantins já recebeu 3.554.043 doses, destas 2.803.351 foram aplicadas.

Vacina bivalente

A vacina bivalente tem este nome porque ela recebe um componente da cepa original do vírus (aquela de Wuhan) e mais um componente da variante ômicron. Por isso o nome “bivalente”.