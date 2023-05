Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Secad), publica nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado, 5.393 progressões funcionais de servidores dos diversos quadros do poder Executivo estadual.

O governador Wanderlei Barbosa reitera o compromisso com os servidores e destaca o planejamento feito para manter em dia os direitos de todas as classes.

“Estamos trabalhando incansavelmente para que os direitos dos servidores sejam assegurados, nossa gestão vem seguindo uma constância de modo que todos os servidores sejam contemplados, obviamente, de forma responsável, prudente e dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo isso graças ao planejamento do grupo gestor”, frisa.

O secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, destaca que todas as concessões de progressões funcionais, além de serem prova do compromisso do Governo do Tocantins com seus servidores, primam também pela responsabilidade fiscal no Governo.

“O governador Wanderlei Barbosa está determinado em preservar os direitos dos servidores públicos e, com isso, garantir uma crescente qualidade nos serviços prestados à população tocantinense”, afirma Paulo César.

Progressões

O compromisso do Governo com a implementação das progressões funcionais tem se mantido firme; com a publicação desta nova lista, serão contabilizadas 51.245 progressões concedidas.

Entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, foram 7.622 progressões concedidas; em abril de 2022, o quantitativo foi de 28.045; já no mês seguinte, maio, mais 5.310 progressões foram garantidas; em junho de 2022, mais 4.875 servidores foram contemplados com o direito adquirido. São efetivos dos quadros da Educação, da Polícia Civil, da Saúde, da Adapec, do Naturatins, do Ruraltins, dentre outros.