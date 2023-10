Governo confirma segunda noite de shows do aniversário do Tocantins após tragédia que matou adolescente

19h – Grupo Amém

20h30 – Daniel e Samuel

22h – Theo Rubia

23h30 – Bruna Karla

1h – Cassiane

Nota – Shows desta sexta-feira, 6, estão confirmados na Praça dos Girassóis

O Governo do Tocantins informa que está confirmado o evento de aniversário do estado com cantores gospel, previsto para acontecer nesta sexta-feira, 6, na Praça dos Girassóis, em Palmas.

Para garantir a segurança do público, o Governo do Tocantins vai reforçar o efetivo das Forças de Segurança, com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

A programação do show começa às 19 horas, com o Grupo Amém. Em seguida, se apresentam Daniel e Samuel (20h30), Téo Rúbia (22h), Bruna Karla (23h30) e Cassiane (1h).

Em relação aos shows dos artistas Flagim Moral e da dupla Débora e Gerúsia, que estavam previstos para ocorrer na noite dessa quinta-feira, 5, e não puderam ser realizados, o Governo do Tocantins comunica que essas apresentações serão reagendadas para uma nova data, que será anunciada em breve.

As mudanças foram necessárias para garantir a segurança e a qualidade dos shows. O Governo do Tocantins lamenta os transtornos causados e agradece a compreensão do público.