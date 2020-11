Governador Mauro Carlesse e vice retornam aos cargos

O governador Mauro Carlesse (DEM) voltou ao Palácio Araguaia nesta quarta-feira (25) após ter deixado o comando do estado por conta das férias. Ele e o vice-governador Wanderley Barbosa ficaram afastados do Poder Executivo e, durante o período de sete dias, o presidente da Assembleia Legislativa assumiu o governo do Tocantins.

As férias começaram no último dia 18 de novembro e duraram uma semana. A cerimônia para Carlesse reassumir o cargo foi realizada na manhã desta quarta-feira e contou com a presença de Antônio Andrade (PTB), que foi governador interino pela primeira vez.

Deputados e secretários de Estado e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), também estavam no evento.