O governador Wanderlei Barbosa empossou nesta manhã o delegado Wlademir Costa Mota Oliveira como novo Secretário Estadual de Segurança Pública do Tocantins.

por Régis Caio

Segundo o Sindicato dos Delegados de Polícia do Tocantins (Sindepol) o governador, além do secretário escolhido, chegou a indicar também os nomes dos delegados Deusiano Amorim e Fernando Ubaldo. “Despidos de qualquer vaidade, entenderam por bem apoiar integralmente o nome do Dr. Wlademir”, relatou o Sindicato.

“O Sindepol/TO trabalhou para que o representante fosse um membro da categoria de delegados do Estado do Tocantins, referendando nomes ao cargo, e hoje congratula os envolvidos pela escolha do novo Secretário de Segurança Pública”, enfatiza.