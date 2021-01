Gestão pública em Peixe | Após administrar queda de 54,3% na arrecadação, José Augusto pede ao seu sucessor manter o “nível da sua administração”

O ex-prefeito de Peixe, José Augusto (DEM) perdeu a eleição para o Cezinha (MDB) com diferença de 1,84%, representando 104 votos. Um dos grandes problemas enfrentados do ex-gestor ao qual o atual deverá usar como exemplo será a contenção de gastos com pessoal e pisar o freio do assistencialismo politiqueiro para seguir os próximos anos com resultado positivo em serviços prestados à população, tendo como principal desafio a geração de emprego e renda.

por Wesley Silas

Em parte, no Brasil a política partidária tem se tornado um teatro dos ignorantes em meio as muitas opiniões sem fundamentação da observação da realidade. A modo frio de análise, quando se trata de eleição, voto e emoção é comum observar na história o grande desafio do sucessor superar o antecessor na sobrevivência no exercer do poder representativo.

Assim como acontece em diversas cidades, em Peixe o prefeito Cezinha terá o desafio de administrar melhor que o seu principal oponente em um município em que a cada ano deslancha a arrecadação municipal.

Dados apresentado pelo ex-prefeito José Augusto ao Portal Atitude mostram a queda na arrecadação de aproximadamente 55%, somente nos quatro anos da última gestão, como o calcanhar de aquiles para os futuros gestores.

“O valor anual arrecadado caiu de 46 milhões em 2016 para 26 milhões em 2020”, destaca José Augusto ao mostrar a pendular arrecadação do município em meio aos desafios de cumprir propostas pós eleição.

Sendo assim, o discurso político forte das campanhas eleitorais toma rumo diferente após a eleição e o prefeito escolhidos democraticamente pelo voto passará a ter o desafio de mostrar resultados com competência diante ao olhar da comunidade.

“Implantamos uma política de contenção de gastos com pessoal sem assistencialismo politiqueiro para fazer os investimentos estruturais necessários […] Paralelo a isso montamos uma estrutura de saúde que conta com o único hospital público do Estado com alvará sanitário para funcionamento e chegamos a marca de 312 cirurgias realizadas em Peixe com recursos próprios”. Destacou José Augusto ao Portal Atitude.

Outro desafio para o atual prefeito é superar os números deixado pelo ex-prefeito e enfrentar cobranças dos servidores e, ao mesmo tempo, atender as expectativas dos moradores de Peixe considerado um dos maiores municípios do Tocantins com problemas em grande parte dos 5.291 km² de extensão territorial envolvendo assentamentos, povoados, transporte escolar e estradas vicinais.

“Chegamos as eleições com a cobrança de melhores salários e aumento de contratações na Prefeitura, as quais não conseguimos manter pelos motivos financeiros já citados, mas deixamos a Prefeitura de Peixe com a sensação de dever cumprido na realização das mais variadas obras e renovação de toda a frota e maquinário pesado adquiridos durante nossa gestão, inclusive com a implantação de 118 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, marca recorde em Peixe para um período de 04 anos”, levou o ex-prefeito.

Ao agradecer os 1.902 votos recebido, José Augusto citou o desafio do seu sucessor em continuar os trabalhos e elencou o desafio do cumprimento da proposta de Cezinha (MDB) para gerar empregos.

“Torço para que o meu sucessor mantenha o nível de nossa administração e ainda consiga cumprir a oferta de empregos prometidos em demasia durante a eleição. ‘Combatemos o bom combate’, e nosso futuro político a Deus pertence!”, disse.