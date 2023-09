A Prefeitura de Cariri do Tocantins, realizou na noite da sexta-feira, 29/09, durante a programação da segunda noite da 4ª Agrosoja, a apresentação das três garotas caririenses oficialmente classificadas como representantes à Garota Agrosoja, Garota Rodeio e Garota Vaquejada do evento agropecuário.

Um total de 08 candidatas com faixa etária entre 16 e 25 anos de idade participaram da etapa classificatória do concurso, que consistiu na realização de desfiles individuais e exibição de dança country apresentada à equipe de jurados técnicos, bem como para todo o público presente na arena do Parque de Exposição Osvaldo Ribeiro Marins.

Conforme decisão dos jurados técnicos, o título de Garota Agrosoja (1º Lugar) foi concedido para Alícia Karolyna, de 18 anos, enquanto que a conquista do título de Garota Rodeio (2º Lugar) ficou com Daira Miranda, de 23 anos; já o título de Garota Vaquejada (3º Lugar) foi entregue para Victórya Christina, de 20 anos.

O prefeito Júnior Marajó e a primeira-dama, Dayane Rodrigues estiveram no local e parabenizaram a participação de todas as concorrentes e, na ocasião entregaram buquês de flores para as três vencedoras do Concurso, que também foram contempladas com brindes entregues pela equipe de jurados.

No decorrer da programação ainda foi realizada a apresentação da aquipe de cowboys competidores de mais uma etapa do rodeio com montaria em touros, narrado pelo locutor oficial da 4ª Agrosoja, Cuiabanno Lima, seguido da apresentação musical ao vivo do cantor Thúllio Milionário.

Garota Agrosoja, Garota Rodeio e Garota Vaquejada da 4ª Agrosoja de Cariri do Tocantins são oficialmente apresentadas (Foto Ascom)