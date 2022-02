Com o objetivo de estimular a produção tocantinense, o Governo do Tocantins, através da Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), em parceria com o Banco Mundial executam, por meio do Programa de Desenvolvimento, Integrado e Sustentável (PDRIS) o Projeto de Irrigação São João, no qual emprega tecnologias avançadas de irrigação para beneficiar famílias e produtores locais.

O projeto teve início em 2001 e compreende a implantação de infraestrutura de irrigação para hortigranjeiros e frutas. Localizado à margem direita do reservatório da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, no Rio Tocantins, sentido Palmas/Porto Nacional, pela rodovia TO-050, o projeto possui uma área total de 5.129 hectares, sendo 3.654 hectares de área irrigável. A área compreende 328 lotes para pequenos produtores e 32 empresariais.

Através do projeto São João, a Secretaria da Infraestrutura tem como missão proporcionar aos irrigantes a melhor forma de produzir seus alimentos. De acordo com o superintendente de drenagem e irrigação, Marcus Carlos, toda a parte de infraestrutura hídrica é direcionada à Seinf e pensada para otimizar o dia a dia do homem do campo e aumentar o desempenho das lavouras. “O que o Governo do estado tem feito é proporcionar aos irrigantes a melhor forma de estar produzindo e beneficiando as culturas que estão no projeto. Dentre as principais culturas que temos aqui, se destacam a banana, o abacaxi, o açaí e a mandioca, que são produtos comercializados principalmente dentro de Palmas”, ressalta.

Para o produtor de mandioca, Cristiano Domingues, o Projeto de Irrigação São João o fez acreditar no potencial da região para atrair negócios de pequeno e médio porte, que atendam o comércio local. “Aqui temos a possibilidade de poder plantar escalonado, a hora que quiser. Pelo fator da irrigação, nós podemos controlar nosso plantio e nossas colheitas”, afirma o empresário.

Já o agrônomo e fruticultor, Marcelo Galati, que atua na produção do abacaxi, enaltece a potência do projeto. “A irrigação é tudo. Sem irrigação, a gente não conseguiria produzir nada. É importante falar do projeto que aqui é a maior indústria que pode acontecer no Tocantins, pois são 3 mil hectares, com um potencial muito grande”, afirmou ao dizer que a atração de investimentos gerará renda e empregos para a região.

Os produtos cultivados no projeto, como abacaxi, banana, mandioca, açaí e manga são destinados a entender feiras e mercados da capital Palmas e de outras cidades tocantinenses, fazendo com que os frutos produzidos no projeto São João, aquecem a economia local com investimentos que geram empregos, renda e um consumo consciente.

O secretário da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Jairo Mariano, ressalta sobre a importância do projeto e da segurança para os irrigantes e moradores locais. “O Estado vem buscando, por meio de ações conjuntas, fortalecer e impulsionar a produção agrícola. O projeto São João é um desses cases de sucesso que mostra como a atuação do Governo do Estado em parceria com os produtores auxilia para um desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população”, completou ao falar sobre a determinação do governador em exercício, Wanderlei Barbosa, para que os projetos de irrigação distribuídos pelo Estado sejam ampliados atendendo a demanda dos produtores e das comunidades locais.