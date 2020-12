Exclusiva: Governador Carlesse destaca parcerias com Josi Nunes e assina contrato para criação de Parque Tecnológico em Palmas

Em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM) falou sobre assuntos regionais como a conclusão do Hospital Geral de Gurupi, vacinação contra a Covid-19, investimentos para Gurupi na educação por meio de um escola de Tempo Integral, conclusão do Ginásio Poliesportivo, dos seu compromisso com a rodovia que liga Gurupi ao trevo da Praia, liberação de recursos para estruturar o projeto Rio Formoso, frigorífico integrado para aves, peixe e suínos com recursos avaliados em R$ 400 milhões por meio do Banco Mundial no Parque Agroindustrial de Gurupi, Parque Pouso do Meio e implantação do Parque Tecnológico do Tocantins em Palmas em que ele assinou o primeiro contrato de R$ 30 milhões com o Banco do Brasil.

Por Wesley Silas

“Só do Banco Mundial para este projeto serão R$ 400 milhões para poder fazer. É um projeto grande que vai alavancar não só Gurupi, mas toda a Região (sul) e todas as cidades no entorno de Gurupi”, disse o governador sobre implantação de um frigorífico de integração da suíno, peixes e aves no Parque Agroindustrial de Gurupi.

Confira a entrevista completa: