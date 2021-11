SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS SUL E SUDESTE DO TOCANTINS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DE ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO

O SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS SUL E SUDESTE DO TOCANTINS – SASES, convoca todos os membros da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e agentes de combate às Combate, dos municípios de Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Arraias, Aurora do Tocantins, Cariri do Tocantins, Combinado, Crixás do Tocantins, Dueré, Fátima, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Lagoa da Confusão, Lavandeira, Novo Alegre, Oliveira de Fátima, Palmeirópolis, Paranã, Peixe, Sandolândia, Santa Rita do Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério, Taipas do Tocantins e Talismã./TO, para participarem da Assembleia Geral de ratificação de fundação, retificação e ratificação do estatuto social, Ratificação de eleição e posse da diretoria do Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias Sul e Sudeste do Tocantins, que será realizada no dia 10 de dezembro de 2021 às 14h00min em primeira convocação e às 14h30min em segunda convocação com qualquer número de presente no seguinte endereço Rua 05, Qd 06 Lt10 nº 53 – Setor Jardim Guanabara – Gurupi – TO CEP: 77.416-030. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Ratificação da fundação do Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias Sul e Sudeste do Tocantins; 2) Retificação e Ratificação do Estatuto Social; e 3) ratificação da eleição e posse da diretora; JOEL BARBOSA DOS SANTOS, CPF: 928.546.991-49 PIS/PASEP n° 1.900.823.789-2, residente na Avenida Bernardo Sayão, nº 922 Bairro: Centro em Cariri do Tocantins, CEP: 77.453-000.

Gurupi/ TO, 12 de novembro de 2021.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS

Presidente do Sindicato