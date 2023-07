por Redação

Perda irreparável; homem público de grande envergadura; inspiração para os tocantinenses; estadista e visionário; e realizador de uma obra gigantesca foram alguns dos adjetivos e substantivos usados pelas desembargadoras e desembargadores do Judiciário tocantinense para ressaltar a importância de do ex-governador do Tocantins, Siqueira Campos, falecido nesta terça-feira (4/7) e que seguem abaixo.

O Poder Judiciário lamenta profundamente o falecimento do ex-governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, nesta terça-feira (4/7). O Tocantins sofre uma perda irreparável com a morte de um homem público da envergadura de Siqueira Campos, que, para além da trajetória política, inspirou todos os tocantinenses com sua luta pela criação do Tocantins. Um exemplo de coragem e enfrentamento político pelos interesses do nosso estado. O Tocantins está de luto. Lamentamos e estamos solidários com a família. Que Deus possa dar o conforto necessário para passar por este momento difícil.

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, presidente do TJTO

Conheci o governador Siqueira Campos antes mesmo de ingressar no Judiciário tocantinense. Meu pai foi o primeiro secretário de Segurança Pública de sua primeira gestão à frente do Governo do Tocantins. Homem de coragem e grande liderança, que transformou o sonho de um Tocantins forte e independente em realidade. O Poder Judiciário lamenta a perda desse ícone da história do nosso estado, assim como toda a minha família está em luto pela partida desse estimado amigo. Que Deus o receba em sua infinita bondade e conforte a sua família e a todos nós tocantinenses de coração e nascimento.

Desembargadora Ângela Prudente, vice-presidente do TJTO

Devemos a Siqueira Campos nosso reconhecimento como o maior político que o Tocantins teve, deixando em seu legado toda a luta pela criação do Estado. Sempre se destacou pelo comprometimento com o norte goiano e demonstrou em toda a sua vida pessoal e política o amor que tinha por esta terra. Expresso meus sentimentos à família e que Deus conforte o coração de todos.

Desembargadora Maysa Vendramini Rosal, corregedora-Geral da Justiça

Perdemos um grande estadista, um visionário e grande executor de projetos. Não se dobrava ante os desafios. Um ser humano que sentia a dor de seu semelhante. Sempre preocupado com o futuro das novas gerações, buscando sempre o melhor para essa região que ele amava muito. Deixa um legado maravilhoso. Uma perda muito grande. Que Deus conforte os familiares.

Desembargadora Jacqueline Adorno, vice-corregedora do TJTO

Poucos homens têm o privilégio de receber em vida o reconhecimento público dos seus méritos. Siqueira Campos entrou para a história fazendo a história acontecer em cada passo e ação determinantes para a realização de uma obra gigantesca: a conquista da autonomia do Norte de Goiás com a criação, instalação e construção do Estado do Tocantins, à qual dedicou sua existência. Político habilidoso, conquistou legiões de apoiadores e seguidores ao longo da sua vida pública, sendo eleito por quatro vezes governador do Estado, tornando-se um dos grandes líderes políticos do Brasil. Deixa uma enorme lacuna na política e na vida pública, mas também um referencial para as novas gerações de políticos e governantes. Devoto do Espírito Santo, atribuía à intercessão Divina suas grandes conquistas. Sua fé lhe salvou, Siqueira Campos. Que Deus o receba em sua infinita bondade e misericórdia, e que o Espírito Santo console os corações dos parentes e amigos nesse momento de despedida e saudade.

Desembargador Marco Villas Boas, diretor-geral da Esmat