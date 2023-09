Cerimônia de abertura da 4ª Agrossoja da cidade de Cariri do Tocantins é realizada

da redação

Na noite da quinta-feira, 28/09, a Prefeitura de Cariri do Tocantins, deu início à primeira noite de realização da 4ª Agrosoja sediada no Parque de Exposição Osvaldo Ribeiro Marins, com uma cerimônia de abertura que contou com a presença das principais autoridades municipais, entre outros convidados.

O evento agropecuário acontece até o domingo, dia 01 de outubro, e é aberto para toda a população caririense, assim como para pessoas de municípios vizinhos, mediante à entrega de alimentos não perecíveis do tipo 1, que serão doados pela própria Prefeitura aos caririenses em situação de vulnerabilidade social.

Participaram da abertura da 4ª Agrossoja, o prefeito Júnior Marajó acompanhado da primeira-dama Dayane Rodrigues, o vice-prefeito Marcelinho e família, o vereador presidente da Câmara Legislativa Municipal, Elton Moreira, juntamente com os demais vereadores da cidade, além dos presidentes do grupo Marajó, Janete e Ernane.

Entre as demais autoridades que também prestigiaram o evento estavam os deputados estaduais Eduardo Fortes, Gutierres Torquato e Nilton Franco, o deputado federal Carlos Gaguim, o vice-governador, Laurez Moreira e prefeitos de municípios vizinhos, como Sucupira, Jaú, Palmeirópolis, Peixe, Rio dos Bois e São Salvador.

Em discurso, o prefeito Júnior Marajó agradeceu a presença das autoridades assim como do público presente e comentou que é uma grande satisfação em dar continuidade a um evento importante da cidade que ficou sem ser realizado por três anos seguidos devido ao período da pandemia de Covid-19.

“Estamos de volta com a nossa Agrosoja e agradeço os caririenses que acreditam no meu trabalho e que me concedeu a missão de administrar esta cidade por oito anos. Sou muito grato por esta missão que vocês confiaram e entregaram em minhas mãos e também agradeço a toda a região sul do estado que sempre prestigia nossa festa”; comentou.

Durante a programação de abertura ainda foi realizada a apresentação individual das concorrentes do concurso “Garota Rodeio, Garota Vaquejada e Garota Agrossoja”, seguido de rodeio narrado pelo locutor Cuiabano Lima, show musical da dupla Bruno e Marrone e finalizando com participação do DJ Gabriel.

