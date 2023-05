Por Redação

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) acompanha nesta segunda-feira, 15, os últimos detalhes do Centro de Recuperação de Áreas Degradadas de Palmas (CRAD-Palmas), que será inaugurado pelo Governo do Tocantins, na maior feira agrotecnológica da região Norte do país, a 23ª Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023).

A Feira, que traz o tema “Compliance no Agro”, inova ao estimular a produção em conformidade com as normas que regulamentam o setor, visando uma produção agropecuária cada vez mais sustentável. Neste ano, pela primeira vez, a Agrotins será Carbono Neutro e nesse sentido, está sendo montada pela Semarh uma estrutura robusta, para que todas as emissões de gases de efeito estufa (GEE), emitidos durante o evento, sejam neutralizadas com o plantio de árvores.

O CRAD-Palmas será o quarto Centro de Recuperação de Áreas Degradadas instalado no Estado e terá capacidade para produzir 100 mil mudas/ano de espécies do Bioma Cerrado, em dois ciclos de produção a cada 6 meses, suficientes para recuperar 90 hectares de Áreas de Preservação Permanentes-APP degradadas, como nascentes e matas ciliares.

Com a unidade instalada na Capital, esse projeto soma um investimento total na ordem de R$ 1.446.597,00 (Um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais, realizado com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH) e a instalação dessa unidade conta com parceria da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).

O secretário do Meio Ambiente Marcello Lelis destacou que, “com o CRAD-Palmas as unidades já instaladas nos municípios de Gurupi, Araguatins e Natividade, o Tocantins eleva sua capacidade de produção de mudas de espécies do Bioma Cerrado para 400 mil unidades/ano, o suficiente para recuperar 360 hectares de áreas em APPs impactadas, reduzindo o prazo de resposta para a demanda de recuperação que se fizer necessária”.

O diretor de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, Aldo Azevedo, detalhou os recursos destinados ao projeto. “Com a instalação dos quatro CRADs, o Tocantins soma o investimento total de mais de R$ 1,4 milhão de reais, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. A produção das mudas conta com o trabalho dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado e os viveiros, com a parceria da Universidade Federal do Tocantins em Gurupi, do Instituto Federal do Tocantins em Araguatins, do Colégio Agropecuário em Natividade e da Universidade Estadual do Tocantins em Palmas”, pontuou Aldo Azevedo.

Carbono Neutro

Para tornar a Agrotins Carbono Neutro, a Semarh irá calcular a quantidade de gases emitidos, desde a montagem da estrutura, passando pela quantidade de animais expostos, circulação de veículos e pessoas, e este resultado será revertido no plantio de árvores suficientes para zerar as emissões.

Essa é uma das iniciativas do Estado para promover uma política ambiental de sucesso e um agronegócio fortalecido, com produtos aptos a ganhar o mercado internacional. Nesta edição, os visitantes e expositores terão um espaço totalmente sustentável na Agrotins e poderão obter mais informações sobre o Programa de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) que vem sendo desenvolvido pelo Estado.