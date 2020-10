Candidato a vice em Alvorada tem candidatura impugnada pela justiça

O candidato a vice-prefeito de Alvorada, Danillo Wached (MDB), da coligação PROJETO DE DEUS, VITÓRIA DO POVO teve a sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral. O motivo do indeferimento foi por causa de condenação criminal com trânsito em julgado perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional – TO, em 13 de fevereiro de 2020 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

por Régis Caio

Segundo a decisão, foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor, com exceção da Certidão do 1º Grau da Justiça Estadual do Tocantins. O candidato juntou documento emitido no siscoce.tjto.jus.br onde seleciona apenas uma cidade de residência no caso Alvorada. A certidão hábil não foi juntada.

Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ingressou tempestivamente com Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura juntando documentos e alegando ausência de condições de elegibilidade em face de condenação criminal perante o Juízo da 1ªVara Criminal da Comarca de Porto Nacional, TO, com trânsito em julgado em 13 de fevereiro de 2020, cuja comunicação à Justiça Eleitoral se deu em 11 de março de 2020.

Devidamente intimado o impugnado apresentou contestação alegando possuir condições de elegibilidade, ponderando que o delito cometido pelo candidato (porte ilegal de arma de fogo) não se enquadra nas previsões da lei complementar que trata sobre inelegibilidade.

Confira a decisão judicial

Danilo Wached é de família tradicional na política de Alvorada, ele é filho do ex-prefeito, José Wached Neto. Nesta eleição, Danilo está como vice na chapa encabeçada pelo candidato Sampaio (PSD), ex-aliado do atual prefeito, Paulo Antônio, que concorre a reeleição.