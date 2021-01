Na manhã de hoje (20) a Polícia Civil, por meio de ação conjunta da 8ª DEIC e 3ª DHPP ambas de Gurupi, realizou a prisão em flagrante de cinco pessoas no setor Malvinas pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

por Régis Caio

Durante intercâmbio de informações em investigações que apuram crimes de tráfico de drogas e homicídios em Gurupi os policiais civis identificaram uma casa onde criminosos estariam realizando a venda ilícita de entorpecentes e armazenando armas de fogo.

Ao abordarem as pessoas que estavam no local dois homens e duas mulheres foram encontrados com duas pistolas calibre 9mm com 24 munições intactas, vinte munições calibre .38, dois tabletes de maconha, três porções da mesma droga, duas porções médias e uma menor de cocaína, três balanças de precisão, rolos de plástico filme e sacos zip lock (usualmente utilizados para embalar entorpecentes fracionados), R$ 419,00 em espécie.

Em seguida, as equipes realizaram diligências e encontraram um quinto envolvido, residente no imóvel onde os quatro primeiros foram presos, sendo que em poder deste ainda foi encontrado um revólver calibre .38 com numeração raspada e treze munições intactas. Em razão disso, os envolvidos foram conduzidos até a Central da Flagrantes de Gurupi para as providências cabíveis. Por fim, ressalte-se que todos os conduzidos já possuem condenações anteriores e são suspeitos de integrarem facções criminosas.