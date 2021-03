Segundo João Nilson Lima do Carmo, o trecho de 12,7 km necessita de recuperação devido o aumento de buracos que piorou com as chuvas. A AGETO informou que “os trabalhos devem ser iniciados na próxima semana” e recomposição do trecho irá iniciar após o período chuvoso.

por Wesley Silas

De acordo com o líder do movimento em defesa da recuperação TO-348 que liga Araguacema a Dois Irmãos, João Nilson Lima do Carmo, as reivindicações para recuperação dos pontos críticos iniciaram no ano de 2019 quando aconteceu o primeiro protesto dos moradores daquela região e em 2020 o Governo do Tocantins “voltou a se comprometer para recuperação desta rodovia na época em que as máquinas tiraram a camada de asfalto comprometido e em 2021 o situação voltou a piorar”.

Segundo o Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), a correção de pontos críticos o trecho da TO-348 entre Dois Irmãos e Araguacema está na programação a residência Rodoviária de Paraíso.

“Os trabalhos devem ser iniciados na próxima semana. Após o final do período chuvoso, deve ser realizada a recomposição do pavimento no trecho que recebeu as obras de revestimento primário”, informou.