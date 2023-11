Ao lançar Novo PAC no Tocantins, ministro da Casa Civil reforça caráter apartidário do plano de investimentos

da redação

O Novo PAC chegou ao estado do Tocantins com investimentos destinados para a saúde, educação, infraestrutura, saneamento, inclusão digital, segurança energética e com a retomada de programas importantes como o Luz para Todos, Minha Casa, Minha Vida e o Água para Todos. O plano de investimentos do Governo Federal foi lançado nesta segunda (6), pelo ministro Rui Costa, acompanhado dos ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; das Comunicações, Juscelino Filho; e o ministro do Esporte, André Fufuca e do governador do estado, Wanderlei Barbosa.

Para o estado, o valor total de recursos já alocados é de R$ 35,7 bilhões. A conclusão da ponte sobre o Rio Araguaia, a pavimentação das BR-010 e BR-235, o novo Hospital da Mulher e Maternidade em Araguatins e 3.649 moradias do Minha Casa, Minha Vida se destacam entre as principais obras. A implantação da infovia estadual, da conectividade de banda larga para 1.435 escolas e mais de 1,3 mil ligações do Luz para Todos também estão entre os principais investimentos planejados.

De acordo com o ministro Rui Costa, o foco do Governo Federal com o Novo PAC é gerar emprego, gerar renda e movimentar a atividade econômica dos estados. “Foi construído em diálogo com todos os governadores do Brasil, para saber as necessidades da população e assim pactuamos um conjunto de intervenções, além dos projetos que já estavam nos ministérios e as obras que se encontravam paralisadas”, disse.

O ministro também lembrou que, até o próximo dia 10 de novembro, os governos municipais e estaduais podem inscrever os projetos para viabilizar obras a partir dos editais do PAC Seleções.

Em seu pronunciamento, o governador Wanderlei Barbosa reforçou que a parceria do Governo Federal com o Estado é benéfica e necessária para a população. “Nós precisamos da parceria com o Governo Federal, da parceria com os municípios. Temos essa receptividade e temos que trabalhar assim. Esperamos que os municípios se inscrevam para as obras do Novo PAC, que os prefeitos se juntem, se inscrevam em consórcios para trazer mais obras. O PAC é um projeto para resgatar o Brasil”, destacou.

Esporte

O ministro do Esporte, André Fufuca, explicou que dentro do Novo PAC a área é beneficiada por um projeto chamado Espaço Esportivo Comunitário, destacando que o objetivo do Governo Federal é retomar o programa Segundo Tempo em todas as cidades brasileiras. “Essas obras sairão do papel para mudar vidas, mudar histórias”, afirmou.

Tecnologias

Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o investimento destinado para a ampliação da tecnologia digital é estratégico. “Expansão da tecnologia 5G, presente ainda em poucos municípios, a expansão do 4G para localidades e comunidades rurais, da TV digital e a instalação das infovias também chegam ao Tocantins, como parte dos investimentos que vão inserir as pessoas no contexto da conectividade”, afirmou, destacando que todas as escolas públicas estaduais e municipais receberão internet banda larga para beneficiar as atividades de ensino.

Portos e aeroportos

“O Novo PAC é um conjunto de investimentos estruturantes”, resumiu o ministro Silvio Filho, listando alguns dos projetos mais necessários para o estado: a conclusão do Aeroporto de Palmas, fundamental para o turismo de lazer e de negócios; as rodovias que serão feitas em conformidade com o plano estratégico; e a hidrovia do Rio Tocantins, para ampliar o escoamento da produção regional.