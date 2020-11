Alvorada| Suspeito de atear fogo em rádio morre em hospital de GO

Hélio sofreu as queimaduras no último dia 5 de novembro. Inicialmente, ele foi internado no Hospital Regional de Gurupi, depois teve que ser transferido para a unidade de saúde goiana, dias antes de morrer.

O incidente aconteceu no último dia 5 de novembro. O dono da rádio, Saulo Póvoa, informou ao G1 TO que estima um prejuízo de mais de R$ 90 mil com o incêndio. Aparelhos de ar-condicionado, transmissores e outros equipamentos, além de parte da estrutura da sala, foram queimados.

Segundo relatos de policiais militares, o carro de Hélio foi encontrado horas depois do incêndio, a caminho de uma fazenda. No veículo, havia dois homens, que prestaram depoimento e negaram participação no crime.